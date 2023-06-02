Kırıkkale'de sağanak ve dolunun hasar verdiği köyde ekipler çalışma yaptı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde dünkü sağanak ve dolunun neden olduğu zararın ardından İl Özel İdaresi ekipleri yolları temizledi.

Yağışın ardından köydeki çalışmalara başlayan ekipler, kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kapanan ve hasar gören yolları ulaşıma açtı.

Muhtar Sedat Güneşli, AA muhabirine, dün ilk 15 dakika sağanak şeklindeki yağışın doluya döndüğünü söyledi.

Güneşli, "Hayvanlarımız telef oldu, sel traktörü götürdü ve yolları yerinden söktü. Her şey ortada. Hububat ekili alanlarda da zarar var." dedi.

Köy sakinlerinden Adnan Şengün de sağanakta ahırda bulunan küçükbaş hayvanları çıkaramadıklarını belirterek, ahırı su basınca hayvanların telef olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

Dün köyde etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından bazı ahırları su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef olmuş, garajda bulunan bir traktör sele kapılırken, bir otomobil de zarar görmüştü.

Ekili arazilerin zarar gördüğü sağanak ve dolunun ardından oluşan sel, köy içerisindeki kaldırımları da yerinden sökmüş ve bazı ağaçlar devrilmişti.





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