Sulakyurt'ta selden zarar gören yollar onarılıyor

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde son günlerde yaşanan sağanağın ardından hasar oluşan yollarda onarma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İsmail Bildik, sağanak nedeniyle meydana selin zarar verdiği Sulakyurt-Balışeyh yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Bozulan yolların düzeltilmesi için karayolları ekipleriyle iletişime geçildiğini ve çalışmalara başlanıldığını aktaran Bildik, "Daha öncesinde ilçe merkezinde sel ve su baskınları için dere ıslahını yapmıştık. İlçemiz sınırları içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi





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