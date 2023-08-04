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        29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:18
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        29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları başladı
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        KIRIKKALE (AA) - Karakeçili'de 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında Karakeçili Parkı'nda düzenlenen toplantıda, önceki şenlikler değerlendirilerek, yeni öneriler görüşüldü.

        Şenlik hakkında vatandaşları bilgilendiren Uludağ, şenliğin eksiksiz ve sorunsuz gerçekleştirilmesi için komiteler kurulup, görevlendirilmelerin yapıldığını ve davetiyelerin dağıtımına başlandığını söyledi.

        Şenliğe katılacak siyasi parti temsilcilerinin, bürokratların, dışarından gelen misafirlerin ve Yörüklerin Karakeçililer tarafından en iyi şekilde ağırlanacağına inandığını aktaran Uludağ, şöyle konuştu:

        "Şenliğimizin örf ve adetlerimize, geleneklerimize uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Karakeçili'nin tarihi yönünü de ön plana çıkarmak istiyoruz. Karakeçili'nin tarihi bir geçmişi var."

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