MHP Karakeçili İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

KIRIKKALE (AA) - MHP Karakeçili İlçe Başkanlığına mevcut başkan Abdullah Akdeniz seçildi.

Karakeçili Parkı'nda gerçekleştirilen kongreye, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı ve il yönetimi, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile partililer katıldı.

Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçimlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Karakeçili'ye yapılması gereken ne varsa bütün güçleriyle yanlarında olduklarını aktaran Öztürk, Karakeçili'ye hizmetin çok yakıştığını ve hizmeti hak eden bir yer olduğunu dile getirdi.

Aydemir de ilçedeki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi vererek, vatandaşları 2 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'ne davet etti.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Abdullah Akdeniz, ilçe başkanlığına yeniden seçildi.