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        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:20
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        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Karakeçili ilçesi Tadım kavşağında iki otomobilin, Kırıkkale-Samsun kara yolunda ise taksi ile otomobilin çarpışması yer alıyor.

        Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ve motosiklete çarpması, Osmangazi kavşağında bir otomobilin virajı alamayarak kaldırıma çıkması da görüntülere yansıdı.

        Keskin, İstasyon, Etiler, Mezarlık ve Başpınar kavşaklarında araçların karıştığı kazalar da kameralarca kaydedildi.

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