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        Kırıkkaleli hokeyciler, Türkiye Şampiyonu oldu

        U12 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Kırıkkale İl Karması Türkiye Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:34
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        Kırıkkaleli hokeyciler, Türkiye Şampiyonu oldu
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        U12 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Kırıkkale İl Karması Türkiye Şampiyonu oldu.

        Kırıkkale İl Karması, Kırklareli'nde 14-17 Eylül'de düzenlenen şampiyonada, grup maçları sonunda ilk sırayı alarak çeyrek finale çıktı.

        Çeyrek finalde Kocaeli İl Karması'nı, yarı finalde de Konya İl Karması'nı mağlup eden Kırıkkale Karması, final maçında ise Muğla İl Karması'nı 5-1 yenerek, Türkiye Şampiyonu oldu.

        Antrenör Efe Bozkurt, AA muhabirine, desteklerinden dolayı Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'e teşekkür etti.

        Şampiyonaya düzenli bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Bozkurt, emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydetti.

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