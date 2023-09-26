Kırıkkale'de 650 litre sahte içki ele geçirildi
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evde 650 litre sahte içki bulundu.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evde 650 litre sahte içki bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, İmirli köyünde M.Ç'nin (53) evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin evine kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği belirlendi.
Alınan adli arama kararı kapsamında şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 7 varilde 650 litre sahte içki ile 162 gram maya ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.