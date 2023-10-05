Kırıkkale'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte katılımcılar, "Her gün 10 bin adım" yazılı döviz taşıdı.

Yürüyüşe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı idareci ve personeli ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden biridir. Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmemizde yürüyüş önemli." ifadelerini kullandı.