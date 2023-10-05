Kırıkkale'de tarım aletinin altında kalan sürücü öldü
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, traktöre takılı tarım aletinin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, traktöre takılı tarım aletinin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Feyyaz B. (74) Armutlu köyündeki tarlasında traktörün arkasına bağlı tarım aleti diskaroyu sökmeye çalıştığı sırada traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu tarım aletinin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Feyyaz B'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.