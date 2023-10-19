Kırıkkale'de gönüllü gençlerden mavi kapak seferberliği

Yahşihan Gençlik Merkezi üyesi gençler, topladıkları mavi kapaklarla engelli bireylere ve geri dönüşüme destek olmayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın "Gönüllülük Kulübü" projesi kapsamında Kırıkkale'deki gençlik merkezleri faaliyetlerine devam ediyor.

Proje kapsamında Yahşihan Gençlik Merkezi üyeleri, ilçedeki işletmeleri gezerek engelli bireylere ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla mavi kapak topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, gençlik merkezlerinin bu projelerde her zaman yer alacağını ifade etti.