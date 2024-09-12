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        Bahşılı'da öğrenciler "tırtıl tren" ile eğlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "İlk Gün Atölyesi" çalışmaları kapsamında öğrenci ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:53
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        Bahşılı'da öğrenciler "tırtıl tren" ile eğlendi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "İlk Gün Atölyesi" çalışmaları kapsamında öğrenci ve velilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların başlamasıyla "İlk Gün Atölyesi" çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Okula başlayan çocuklar ve ailelerin kaygı ve endişe duyabildiğini aktaran Akın, şöyle konuştu:

        "Öğretmenlerin sınıfa girip öğrencilerle etkileşim kurdukları andan itibaren bu endişeleri yavaşça dağılır. Ancak çocukların ilk defa ailelerinden ayrılıp kurallı ve yapılandırılmış bir ortama girmeleri, bazı ailelerin çocuklarından ayrılmaya tam anlamıyla hazır olmamaları nedeniyle sahip oldukları kaygılarının devam etmesine neden olabilir. Okulların açıldığı ilk hafta çocukların ve ailelerin etkin katılım göstereceği zaman diliminde bu kaygıların daha kısa sürede ortadan kalkması için İlk Gün Atölyesi adı altında çalışmalar yapmayı planladık. Bu çalışmalarımıza bütün velilerimizi de davet ettik."

        Akın, alanında uzman kişilerle velileri bir araya getirerek, okula uyum konusunu anlattıklarını dile getirdi.

        Ardından diyetisyen tarafından velilere erken çocukluk dönemi ve sağlıklı beslenme konulu eğitim verildiğini anlatan Akın, "Daha sonra öğrencilerimize okul bahçelerinde sürprizler yaptık. Atık varil ve tahtalardan yapılan "tırtıl tren" ile öğrencilerimizi okul bahçesinde gezintiye çıkardık." dedi.

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