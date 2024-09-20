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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:44
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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Ankara Caddesi'nde bir motosikletin otomobile çarptığı anlar yer aldı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı Makro Kavşağı'ndaki bir başka kazada otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması ile aynı bulvardaki Nokta Kavşağı'nda kamyonla otomobilin çarpışması da kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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