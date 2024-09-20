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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:14
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Y.E.D, O.E.D. ve E.M'nin bulunduğu araçta yaptığı aramada 143,27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden E.M, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Y.E.D. ve O.E.D. hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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