Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik düzenlediği operasyonda B.Ö, Y.Ç.Ü. ve E.B'yi yakaladı.
Operasyonda, 17 senet ile para miktarı ve isimlerin yazılı olduğu doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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