Keskin Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında A.Ş. ve T.D. gözaltına alındı.

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