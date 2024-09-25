Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda Y.G. ve B.E'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 1889 sentetik hap ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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