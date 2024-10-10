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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü ağır yaralandı

        Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 01:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:59
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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü ağır yaralandı
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        Kırıkkale'de seyir halindeyken yangın çıkan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, bir düzenekle mutfak tüpü takılan Cengiz K. (59) idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Jandarma Astsubay Gürhan Kılıç Sokak'ta gaz sızıntısı nedeniyle yanmaya başladı.

        Sürücünün durduramadığı aracın sokaktaki müstakil bir eve çarpması sonucu yangın ikamete de sıçradı. Cengiz K, bu sırada kendisini araçtan dışarı attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil ve evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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