Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan, Vali Makas'ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas tarafından karşılanan Çalışkan, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ardından Makas'la bir süre görüşen Çalışkan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Dr. Alparslan Çevik ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Öz de yer aldı.