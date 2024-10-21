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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan, Vali Makas'ı ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:30
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan, Vali Makas'ı ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas tarafından karşılanan Çalışkan, daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.

        Ardından Makas'la bir süre görüşen Çalışkan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Dr. Alparslan Çevik ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Öz de yer aldı.

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