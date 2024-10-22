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        Kırıkkale'de göletteki balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden kaynaklandığı belirlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette meydana gelen balık ölümlerinin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklandığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:24
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        Kırıkkale'de göletteki balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden kaynaklandığı belirlendi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette meydana gelen balık ölümlerinin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklandığı belirlendi.

        Doğanay Mahallesi'nde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette ölen balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede ölçüm yaptı.

        Yapılan ölçümde balık ölümlerinin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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