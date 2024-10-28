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        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:39
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        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'ndaki törende Kaymakam İbrahim Ergin ve Belediye Başkan Vekili Haydar Güney, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ergin, öğrencilerle sohbet etti.

        Kaymakam İbrahim Ergin, yayımladığı kutlama mesajında ise "101 yıl önce büyük bir kahramanlık ve destansı bir mücadele ile her türlü imkansızlıklar içinde azim ve inançla 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ülküsüyle kurulan ve milli mücadelemizi taçlandıran Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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