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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında 16 yıl 15 gün ve 6 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:52
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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de haklarında 16 yıl 15 gün ve 6 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay 12 gün hapis ceza bulunan C.T'yi (53) düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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