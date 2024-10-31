Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay 12 gün hapis ceza bulunan C.T'yi (53) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ekipler, bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.

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