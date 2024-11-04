Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçedeki TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

        Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü y...
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedil...
        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedil...