Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.
Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
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