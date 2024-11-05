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        Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:36
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        Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda ekipler, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen A.E. ile Y.E.G'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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