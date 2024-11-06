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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:30
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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay M.G, yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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