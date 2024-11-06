Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay M.G, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

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