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        Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 02:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 02:30
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        Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A, O.C, S.B, B.G, G.C. ve M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek dün Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakalamıştı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenilmişti.

        Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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