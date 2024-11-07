Kırıkkale'de "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A, O.C, S.B, B.G, G.C. ve M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek dün Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakalamıştı.