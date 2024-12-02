Kırıkkale'de firari hükümlü bazanın içinde yakalandı

Ayrıca operasyonda, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.B, 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Y.G. ve onar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firariler C.M. ile O.O. da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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