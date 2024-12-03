Kırıkkale'de Engelliler Günü kutlandı

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Makas, engellilerin gününü kutladı.

Bugünün engellilerle ilgili farkındalık günü olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Aslolan onların dertleriyle derlenebilmek, neşeleriyle neşelenebilmek, başarılarıyla övünmek ve başarılarını takdir etmektir. Bu sadece 3 Aralık'ta olmamalı, yılın tüm günlerini kapsamalı. Devletimiz, gerek genel idaresi gerekse yerel yönetimleriyle engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşam standartlarına kavuşmaları, topluma entegre olmaları noktasında yığınla çalışmalar yapıyor. Son 15-20 yılda batının da özen gösterdiği ve özendiği güzel çalışmalara imza atıldı. Bunlar yeterli mi idealimizdeki mi, değil. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri, daha da fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum."