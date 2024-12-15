Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Savaş D. (29) idaresindeki 66 ACK 467 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 65. kilometresinde Mehmet Ç'nin (26) kullandığı 71 ACM 031 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Seyit Ç'nin (69) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Bakiye Ç. (67), Fatma Ç. (23), Seyit Emir Ç. (2) ve Akif Y. (36) kentteki hastanelere kaldırıldı.
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