Kırıkkale'de parkta çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de parkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de parkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi Kırım Parkı'nda bulunan mantar görünümlü bir bankta yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bank kullanılamaz hale geldi.
Bankın yakıldığını değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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