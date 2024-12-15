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        Kırıkkale'de parkta çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de parkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:10
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        Kırıkkale'de parkta çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'de parkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güzeltepe Mahallesi Kırım Parkı'nda bulunan mantar görünümlü bir bankta yangın çıktı.

        Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bank kullanılamaz hale geldi.

        Bankın yakıldığını değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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