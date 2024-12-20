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        Karakeçili'de değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kaymakam İbrahim Ergin başkanlığında yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:47
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        Karakeçili'de değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kaymakam İbrahim Ergin başkanlığında yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Ergin'in yanı sıra kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Toplantıda kamu kurumlarının 2024'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ergin, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sunulan hizmetlerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

        Ergin, muhtarların vatandaşla aralarında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, daire amirleri ve muhtarlarla el ele vererek en iyi hizmetin sunulması gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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