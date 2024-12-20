Karakeçili'de değerlendirme toplantısı yapıldı

Ergin, muhtarların vatandaşla aralarında köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, daire amirleri ve muhtarlarla el ele vererek en iyi hizmetin sunulması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda kamu kurumlarının 2024'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ergin, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sunulan hizmetlerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Ergin'in yanı sıra kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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