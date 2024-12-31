Kırıkkale'de hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "cinsel istismar" suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.