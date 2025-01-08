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        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Polat, gazetecilerle buluştu

        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:32
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        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Polat, gazetecilerle buluştu
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        Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Polat, gazetecilerin gününü kutladı.

        Kentteki sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi veren Polat, il genelinde 140 uzman hekim, 125 pratisyen hekim, 44 diş hekimi ve 8 uzman diş hekimi ile 1500 ebe ve hemşirenin görev yaptığını belirtti.

        Polat, geçen yıl itibarıyla kişi başına hekime müracaat oranının 8,2 olarak kaydedildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Tekrar başvuru oranları ise düşürülmüştür. Diş sağlığı hizmetlerinde ise 49 diş üniti ve 44 diş hekiminin çalışmalarıyla önemli bir ilerleme sağlanmıştır. 2019 yılında faaliyete geçen modern diş sağlığı merkezimiz günlük 500'ü aşkın başvuru almaktadır. 2024 yılı itibarıyla yatak kapasitemiz 1200'e ulaşmış, ameliyat masalarından anjiyo hizmetlerine kadar birçok alanda ekipman ve kapasite yenilenmiştir. Yoğun bakım yatak kapasitesinde yüzde 15 artış sağlanmış, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerine yönelik yeni yatırımlar yapılmıştır. Kamu hastanelerinin günlük muayene kapasitesi 10 binin üzerine çıkmıştır."

        Polat, halk sağlığı alanında yapılan çalışmalarla aşı oranlarının yüzde 98'e, yenidoğan tarama programlarındaki başarı oranı ise yüzde 100'e ulaştığını aktardı.

        Polat ve gazeteciler, daha sonra 10 Ocak Gazeteciler Günü pastasını kesti.

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