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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, gazetecilerle buluştu

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:46
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, gazetecilerle buluştu
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Önal, belediyenin ek binasında gerçekleştirilen toplantıda, gazetecilerin gününü kutladı.

        Basın mensuplarının, halkın haber alma özgürlüğünün en önemli temsilcileri olduğuna dikkati çeken Önal, "Doğru, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla görev yapan gazeteciler, demokrasinin güçlenmesine ve toplumsal bilincin artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

        Belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Önal, belediye bütçesine yük olmadan ekonomik ömrü tamamlanan, 20 yılı aşkın süredir tek bir yatırım yapılmayan Yeşil Vadi Su Birliğini ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.

        Önal, altyapıdaki ilk işlerinin şehre kesintisiz su sağlamak olduğunu, bu nedenle Yeşil Vadi Su Birliğine pompa, motor ve elektrik trafosu gibi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Tüm projelerimizi belediye bütçesinden tek kuruş harcamadan hayata geçiriyoruz. Sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla Kırıkkale'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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