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        Kırıkkale'de polislerden yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

        Kırıkkale'de polis ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:17
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        Kırıkkale'de polislerden yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi
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        Kırıkkale'de polis ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kılıç için doğum günü kutlaması hazırladı.

        Polisler, kent merkezindeki evinde ziyaret ettikleri Kılıç'a sürpriz yaptı. Kapıyı açtığında polisleri karşısında gören Kılıç, şaşkınlığını gizleyemedi.

        Daha sonra ekiplerin getirdiği pastadaki mumları üfleyen Döndü Kılıç, polislere teşekkür etti.

        Polis ekipleri, bir süre Kılıç ile sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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