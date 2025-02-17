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        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:35
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        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 30 suçtan kaydı ve "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.İ. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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