Kırıkkale'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 30 suçtan kaydı ve "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.İ. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kırıkkale'de hakkında "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

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