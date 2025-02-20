Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Delice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.
İlçe genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitime, köylerden gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiği belirtildi.
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