Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de otobüs durağına havalı tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de otobüs durağına havalı tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki otobüs durağına zarar verilmesi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği şüpheli O.T'yi olayda kullandığı havalı tabancayla yakaladı.
Suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.
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