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        Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de otobüs durağına havalı tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:28
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        Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de otobüs durağına havalı tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki otobüs durağına zarar verilmesi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği şüpheli O.T'yi olayda kullandığı havalı tabancayla yakaladı.

        Suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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