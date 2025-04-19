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        Kırıkkale'de Yeşilay tarafından mahkumlara yönelik eğitim düzenlendi

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Yeşilay tarafından mahkumlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:34
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        Kırıkkale'de Yeşilay tarafından mahkumlara yönelik eğitim düzenlendi
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Yeşilay tarafından mahkumlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Yeşilay Şubesi Başkanı Yusuf Çalık ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı tarafından Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara bağımlılık türleri, aileye, topluma ve bireylere olan etkisi ile kurtulma yolları hakkında bilgi verildi.

        Cezaevi şartları gereği mahkumların bir takım bağımlılıklardan muhafaza olduklarını anlatan Çalık, bu süreçte kendilerine yatırım yapmaları gerektiğini dile getirdi.

        Çalık, etkinliğin gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı kurum müdürü Mustafa Şen'e teşekkür etti.

        YEDAM'ın tanıtımının yapıldığı eğitim, soru cevap kısmıyla sona erdi.

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