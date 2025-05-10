Kırıkkale'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taksinin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
O.Y. idaresindeki 71 T 2038 plakalı taksi, Yenişehir Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yabancı uyruklu yolcu L.M.S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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