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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı

        Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:48
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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
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        Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Ö.D. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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