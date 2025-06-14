Kırıkkale'de yıldırım isabet eden 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Telef olan hayvanlar, bölgede açılan bir çukura kireç dökülerek gömüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede, 6 hayvanın yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğu belirlendi.

Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

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