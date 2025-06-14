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        Kırıkkale'de yıldırım isabet eden 6 büyükbaş hayvan telef oldu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:14
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        Kırıkkale'de yıldırım isabet eden 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Atadönmez Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Recep Karaca, sabah ahıra gittiğinde 6 hayvanın telef olduğunu gördü.

        Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, 6 hayvanın yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğu belirlendi.

        Telef olan hayvanlar, bölgede açılan bir çukura kireç dökülerek gömüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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