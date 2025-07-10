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        Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerde havaya ateş eden 37 kişiye işlem yapıldı

        Kırıkkale'de gerçekleştirilen dron denetimleri ve kamera kaydı incelemelerinde, çeşitli etkinliklerde havaya ateş ettikleri belirlenen 9'u kamu personeli 37 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:29
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        Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerde havaya ateş eden 37 kişiye işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de gerçekleştirilen dron denetimleri ve kamera kaydı incelemelerinde, çeşitli etkinliklerde havaya ateş ettikleri belirlenen 9'u kamu personeli 37 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgede emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasını sağlayarak düğün, nişan, asker eğlencesi ve benzeri etkinliklerde havaya ateş etme olaylarıyla etkin bir şekilde mücadele ediyor.

        Vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerini gidermek amacıyla Kırıkkale Valiliği onayıyla başlatılan "Güvenli ve Bilinçli Kutlamalar, Silahsız Düğünler, Silahsız Yarınlar Projesi" çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan uyarı ve alınan tedbirlere rağmen, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilen dron denetimleri ile kamera kaydı incelemelerinde havaya ateş ettikleri tespit edilen 9'u kamu personeli 37 kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.

        Eğlencelerde mutluluğun hüzne dönüşmemesi, sevinçlerin yerini gözyaşlarına bırakmaması için halkın da güven ve desteğiyle her türlü tedbirin alınarak kararlılıkla mücadeleye devam edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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