Kırıkkale'de husumetlilerinin aracını kurşunlayan 5 zanlı tutuklandı

Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. ve S.A. savcılıktan, F.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Ekipler, olayın şüphelileri olduğu belirlenen C.A. (20), S.A. (22), F.A. (43), E.A. (30), İ.A. (54), F.A. (21), S.A. (19) ve V.A'yı (33) yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan kişileri takip ederek araçlarına silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

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