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        Kırıkkale'de husumetlilerinin aracını kurşunlayan 5 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:39
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        Kırıkkale'de husumetlilerinin aracını kurşunlayan 5 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan kişileri takip ederek araçlarına silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, olayın şüphelileri olduğu belirlenen C.A. (20), S.A. (22), F.A. (43), E.A. (30), İ.A. (54), F.A. (21), S.A. (19) ve V.A'yı (33) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. ve S.A. savcılıktan, F.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, firari zanlı V.A. (32) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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