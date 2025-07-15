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        Kaymakam Bozkır'dan Karaahmetli köyüne ziyaret

        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Karaahmetli köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:24 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:24
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        Kaymakam Bozkır'dan Karaahmetli köyüne ziyaret
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        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Karaahmetli köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Kaymakam Bozkır, köydeki kilit parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köyde bulunan lavanta bahçesini de ziyaret eden Bozkır, ardından hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

        Bozkır, daha sonra muhtarlık binasında köy halkıyla bir araya geldi.

        Ziyaretlerde Bozkır'a, bazı kurum amirleri de eşlik etti.

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