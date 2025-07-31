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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:14
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        Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan M.K. (80) olay yerinde hayatını kaybetti, F.G. (61) ağır yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü İ.G, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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