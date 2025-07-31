Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjdeki su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kasman'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.G. (61), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü İ.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.