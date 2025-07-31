Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

        KIRIKKALE'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRIKKALE'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjdeki su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kasman'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.G. (61), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü İ.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 'usulsüz rapor' soruşturmasında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
        Kırıkkale'de 'usulsüz rapor' soruşturmasında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
        Kırıkkale'deki "usulsüz sağlık raporu" soruşturması kapsamında 33 kişi memu...
        Kırıkkale'deki "usulsüz sağlık raporu" soruşturması kapsamında 33 kişi memu...
        Hayvanlarını otlatmak için gittiği yaylada ölü bulundu
        Hayvanlarını otlatmak için gittiği yaylada ölü bulundu
        Kırıkkale'de 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu
        Kırıkkale'de 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu
        Kırıkkale'de 200 küçükbaş hayvan telef oldu
        Kırıkkale'de 200 küçükbaş hayvan telef oldu
        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada biri başkomiser 2 polis...
        Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada biri başkomiser 2 polis...