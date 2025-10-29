Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı
Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
A.A. idaresindeki 07 EZ 858 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araçta çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.