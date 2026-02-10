Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Bahşılı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

        N.Ç'nin kullandığı 06 DHE 464 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Y.F. idaresindeki 19 AAN 284 plakalı otomobille çarpıştı.


        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda bulunan ikisi çocuk 5 kişinin kontrolleri, olay yerine gelen ambulansta yapıldı.


        Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü kayıplara karıştı
        Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü kayıplara karıştı
        Kırıkkale'de 'Yüzyılın Konut Projesi' kuraları çekildi
        Kırıkkale'de 'Yüzyılın Konut Projesi' kuraları çekildi
        Bakan Yardımcısı Demiralp'ten kurada ismi çıkmayanlara umut veren açıklama:...
        Bakan Yardımcısı Demiralp'ten kurada ismi çıkmayanlara umut veren açıklama:...
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale'de yapılacak konutların kuras...
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale'de yapılacak konutların kuras...
        Kırıkkale'de şok uygulamada çok sayıda hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de şok uygulamada çok sayıda hükümlü yakalandı