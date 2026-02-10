Bahşılı Kaymakamı Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu. Bozkır'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Özel İdare Müdürü de eşlik etti. İnceleme esnasında, alanın trafik, AFAD, itfaiye ve ilk yardım konularında öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimlerin yeniden verilmesine ilişkin hususlar görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.