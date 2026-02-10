Canlı
        Haberleri

        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu

        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:02 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:06
        Bahşılı Kaymakamı Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu
        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu.

        Bozkır'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Özel İdare Müdürü de eşlik etti.

        İnceleme esnasında, alanın trafik, AFAD, itfaiye ve ilk yardım konularında öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimlerin yeniden verilmesine ilişkin hususlar görüşüldü.

