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43 ilin kilit kavşağından bayram tatili boyunca 434 bin araç geçti Bu bayramda can kaybı yaşanmadı Kırıkkale'deki trafik kazalarının bilançosu: 42 yaralı 331 kişiye 187 bin lira trafik cezası kesildi

İHA

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'deki 'kilit kavşak'tan Kurban Bayramı tatili boyunca 434 bin 148 araç geçiş yaptı. Bölgede meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi yaralanırken, can kaybı yaşamadı.

43 ilin kilit kavşağından bayram tatili boyunca 434 bin araç geçti Bu bayramda can kaybı yaşanmadı Kırıkkale'deki trafik kazalarının bilançosu: 42 yaralı 331 kişiye 187 bin lira trafik cezası kesildi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’tan Kurban Bayramı tatili boyunca 434 bin 148 araç geçiş yaptı. Bölgede meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi yaralanırken, can kaybı yaşamadı.
Kurban Bayramını memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’ kesimini yoğun olarak kullandı. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram trafiğinin en fazla olduğu günlerden perşembe günü Ankara istikametine 78 bin 189, Kırıkkale istikametine 24 bin 147 araç geçiş yaptı.

En fazla araç arife günü geçti
Bayramın birinci günü Ankara istikametine 59 bin 116, Kırıkkale istikametine 24 bin 161 araç, ikinci günü Ankara istikametine 34 bin 149, Kırıkkale istikametine 44 bin 242 araç, üçüncü günü Ankara istikametine 62 bin 159, Kırıkkale istikametine 32 bin 532 araç, dördüncü günü Ankara istikametine 20 bin 456, Kırıkkale istikametine 54 bin 997 araç geçiş yaptı. Böylece bayram tatili boyunca ’kilit kavşak’tan geçiş yapan araç sayısı 434 bin 148’e ulaştı. Tatilcilerin en çok geçişi yaptığı gün ise toplam 102 bin 336 araç ile perşembe günü oldu.

Bu bayramda can kaybı yok
Kurban Bayramı tatili ve arife günü Kırıkkale’de 17'si yaralamalı 12'si ise maddi hasarlı 29 kaza meydana geldi. Kayıtlara geçen kazalarda 42 kişi de yaralanırken can kaybı yaşanmadı. Yine bayram boyunca kentte trafik ihlali yapanlara 147 bin 512 Türk Lirası idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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